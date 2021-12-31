BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan'la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Salih Uçan, siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösteremedi ve formanın uzağında kaldı. 14 maça çıkan ve 547 dakika süre alabilen 27 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ekipleri Altay ve Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece 3 puan toplayarak devre arasına ateş hattının 1 puan üzerinde giren Altay'da gözler takıma yapılacak takviye çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği listeye göre çalışmalarına başlayan yönetim, dün ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Siyahbeyazlılar, Göztepe'nin de talip olduğu Salih Uçan için Beşiktaşlı kurmaylarla dirsek temasına başladı. Dün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile karşılaşan İzmir ekibinde yöneticiler, maç esnasında transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
ALTAY BİR ADIM ÖNDE
Yeni Asır'ın haberine göre; sezon başında Kartal'a gelen fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratan Salih'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.
Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Salih, sırasıyla Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını giydi.
Yıldız futbolcunun transferi için yoğun bir trafik yaşanırken, geçen sezon Beşiktaş'a tesislerinin kapısını açan İzmir temsilcisi Altay'ın sıcak ilişkiler nedeniyle bir adım önde olduğu öğrenildi.
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