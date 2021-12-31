BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece 3 puan toplayarak devre arasına ateş hattının 1 puan üzerinde giren Altay'da gözler takıma yapılacak takviye çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği listeye göre çalışmalarına başlayan yönetim, dün ilk hamlesini gerçekleştirdi.