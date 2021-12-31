31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan'la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Salih Uçan, siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösteremedi ve formanın uzağında kaldı. 14 maça çıkan ve 547 dakika süre alabilen 27 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ekipleri Altay ve Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece 3 puan toplayarak devre arasına ateş hattının 1 puan üzerinde giren Altay'da gözler takıma yapılacak takviye çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği listeye göre çalışmalarına başlayan yönetim, dün ilk hamlesini gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Siyahbeyazlılar, Göztepe'nin de talip olduğu Salih Uçan için Beşiktaşlı kurmaylarla dirsek temasına başladı. Dün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile karşılaşan İzmir ekibinde yöneticiler, maç esnasında transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

ALTAY BİR ADIM ÖNDE

Yeni Asır'ın haberine göre; sezon başında Kartal'a gelen fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratan Salih'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Salih, sırasıyla Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan’la yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Yıldız futbolcunun transferi için yoğun bir trafik yaşanırken, geçen sezon Beşiktaş'a tesislerinin kapısını açan İzmir temsilcisi Altay'ın sıcak ilişkiler nedeniyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

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