31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta corona şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Beşiktaş’ta corona şoku!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 Giriş Tarihi: 31.12.2021

Beşiktaş'ta 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'ta bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sezon başında gelmişti! O isimle yollar ayrılıyor Sezon başında gelmişti! O isimle yollar ayrılıyor
Çebi’den yeni yıl paylaşımı! Çebi'den yeni yıl paylaşımı!
Beşiktaş maçı ertelendi! Beşiktaş maçı ertelendi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör