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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Necip Uysal açıklaması!

Beşiktaş’tan Necip Uysal açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Necip Uysal sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.

Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi haberin devamı

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