BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Necip Uysal açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakada siyah beyazlılarda Necip Uysal, Mesut Özil ile girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. Bir süre kendini deneyen tecrübeli futbolcu daha sonra 22. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmak zorunda kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)