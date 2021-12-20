20 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa final maçı Katar'da oynanacak!

Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının yeri ve tarihi belli oldu. Dev final 5 Ocak 2022 tarihinde Doha'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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