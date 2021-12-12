BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kayserispor maçı öncesinde Önder Karaveli konuştu! "Galibiyet hediye etmek istiyoruz"
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların hocası Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Bu maçta böyle bir görev olmasa, keyifle tribünde bulunup, tezahüratlarda bulunacaktım. Beşiktaş camiası, kötü gününde sonuna kadar desteğini devam ettirecektir. Biz sadece beyazını değil, siyahını da çok severiz" dedi.
İşte Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin açıklamalarından satır başları;
"Geçen sene kulübümüze şampiyonluk yaşatan, taraftarımızı çok mutlu eden Sergen hocamıza ve onun ekibine hem teşekkür ediyorum hem de antrenörlük hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım her şey diledikleri gibi olur."
"Umarım bu gidişatı durdurup, kazandığımız gün olacak. Ondan sonra da umuyorum ki Beşiktaş olması gereken yerlere hızlıca tırmanacaktır."
"Bu maçta böyle bir görev olmasa, keyifle tribünde bulunup, tezahüratlarda bulunacaktım. Beşiktaş camiası, kötü gününde sonuna kadar desteğini devam ettirecektir. Biz sadece beyazını değil, siyahını da çok severiz."
"Onlara bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Oyuncularımın da gözlerindeki ışık, bana bunu gösteriyor."
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