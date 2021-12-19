Beşiktaş'ta Necip Uysal Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıktı!
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakada siyah beyazlılarda Necip Uysal, Mesut Özil ile girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. Bir süre kendini deneyen tecrübeli futbolcu daha sonra 22. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmak zorunda kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlanarak oyuna devam edemedi. Necip, 22. dakikada yerini Serdar'a bıraktı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Necip Uysal, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi. Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ise yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi. Maçın ilk bölümünde Mesut Özil ile girdiği bir mücadele sonrasında dizine aldığı darbeden dolayı yerde kalan Necip, oyuna bir süre daha devam etmek istedi. Ancak aldığı darbe nedeniyle oldukça aksayan Necip Uysal, kulübeye işaret ederek değişiklik istedi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli, 22. dakikada Necip'in yerine Serdar Saatçı'yı oyuna dahil etti.
İşte o pozisyon;
Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır
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