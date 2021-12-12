12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler oldu!

Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçının VAR'ı açıkladı. TFF'den yapılan duyuruda, zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak.

Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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