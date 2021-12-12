Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak.

Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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