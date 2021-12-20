Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, Galatasaray-Başakşehir maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta maç vermedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
21 ARALIK SALI:
17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU
17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER
20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN
22 ARALIK ÇARŞAMBA
17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN
17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER
20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR
23 ARALIK PERŞEMBE
17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK
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