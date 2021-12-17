17 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Fenerbahçe derbisi mesaisi!

Kartal’da derbi mesaisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbi maçı hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takım'ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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