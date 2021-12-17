Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Umut Meraş şoku!
Beşiktaş'ta milli futbolcu Umut Meraş'ın, idmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık tespit edildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında derbi maçta pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'ta, tecrübeli sol bek Umut Meraş'ın burnu kırıldı.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Umut Meraş'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/hYjnuX6Eeo— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 17, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi