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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Umut Meraş şoku!

Beşiktaş’ta derbi öncesi sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

Beşiktaş'ta milli futbolcu Umut Meraş'ın, idmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık tespit edildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında derbi maçta pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'ta, tecrübeli sol bek Umut Meraş'ın burnu kırıldı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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