BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Bruno Pinheiro’yu neden tercih etti? İşte sebebi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, siyah-beyazlılar hayata geçirmek istedikleri yeni proje için en uygun adayın Bruno Pinheiro olduğuna karar verdi ve bu hocayla el sıkıştı. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hocaya önümüzdeki hafta imzayı attırmayı planlıyor. İHA'dan Bozhan Memiş'in haberine göre, Bruno Pinheiro isminin ortaya çıkmasının da Sporting Lizbon deplasmanında gerçekleşen yemekte yapılan tesadüfi bir konuşma olduğu ifade edildi.

