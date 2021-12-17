BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Bruno Pinheiro'yu neden tercih etti? İşte sebebi
Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra el sıkıştığı Portekizli çalıştırıcı Bruno Pinheiro'nun hikayesi ortaya çıktı. Amorim'i göreve getiren Sporting Genel Müdürü, "Portekiz'in en iyi hocasını mı aldınız?" sorusuna, "Hayır, şu an en iyisi Pinherio" yanıtını verdi. Siyah beyazlı yönetim de bu cevap sonrası rotasını Pinheiro'ya çevirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, siyah-beyazlılar hayata geçirmek istedikleri yeni proje için en uygun adayın Bruno Pinheiro olduğuna karar verdi ve bu hocayla el sıkıştı. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hocaya önümüzdeki hafta imzayı attırmayı planlıyor. İHA'dan Bozhan Memiş'in haberine göre, Bruno Pinheiro isminin ortaya çıkmasının da Sporting Lizbon deplasmanında gerçekleşen yemekte yapılan tesadüfi bir konuşma olduğu ifade edildi.
AKILLAR LİZBON'DA
Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyahbeyazlılarda yönetim, Portekizli yetkililerle yemek sırasında süre sohbet etti. Sporting'in 10 milyon euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesinin "Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz" sorusuna, Sporting Lizbon Genel Müdürü "Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi de bu konuşmayı unutmadı ve Yalçın'ın gitmesiyle rotasını Pinheiro'ya çevirerek işi bitirdi.
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