BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Pinheiro’da işlem tamam! İşte alacağı ücret

BAŞKAN NOKTAYI KOYDU



Tüm konuların masaya yatırıldığı toplantıda yabancı teknik adam görüşü öne çıkmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise herkesin fikrini aldıktan sonra düşüneceğini iletmişti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimde ağır basan görüş, Bruno Pinheiro oldu. Ahmet Nur Çebi farklı fikirleri dinleyerek son kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Bruno Pinheiro ile görüşmelere başladı ve prensipte anlaşıldı. Portekizli hoca Pinheiro, Beşiktaş'a imza atması durumunda 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 300+600 bin euro alacak.

