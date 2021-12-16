16 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Pinheiro'da işlem tamam! İşte alacağı ücret

Sergen Yalçın ile yolları ayıran Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, dün Pinheiro ile 1.5 senelik anlaşmaya vardı. 45 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'tan alacağı ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Pinheiro’da işlem tamam! İşte alacağı ücret
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda karar verildi ve Bruno Pinheiro ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı... Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçen Beşiktaş'ta; Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Okan Buruk, İlhan Palut, Daniel Farke, Slaven Bilic, Edin Terzic, Jesse Marsch ve Stanislav Cherchesov isimleri de gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı yönetim "Yerli mi, yabancı mı?" sorusunun yanıtını önceki gün yapılan ve 5 saat süren toplantıda buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Pinheiro’da işlem tamam! İşte alacağı ücret

BAŞKAN NOKTAYI KOYDU

Tüm konuların masaya yatırıldığı toplantıda yabancı teknik adam görüşü öne çıkmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise herkesin fikrini aldıktan sonra düşüneceğini iletmişti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimde ağır basan görüş, Bruno Pinheiro oldu. Ahmet Nur Çebi farklı fikirleri dinleyerek son kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Bruno Pinheiro ile görüşmelere başladı ve prensipte anlaşıldı. Portekizli hoca Pinheiro, Beşiktaş'a imza atması durumunda 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 300+600 bin euro alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bruno Pinheiro’da işlem tamam! İşte alacağı ücret

DERBİDE TRIBÜNDE

Kara Kartal'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, dün Estoril kulübüyle sözleşme fesih işlemleri için görüştü. Portekizli hocanın ayrılığı için gerekli tazminatı kendisinin ödeyeceği ifade edildi. Bruno Pinheiro'nun birkaç gün içerisinde İstanbul'a geleceği ve takımla tanıştıktan sonra hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de tribünden izleyeceği ifade edildi.

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