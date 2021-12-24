Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli'nin o görüntüsü dikkat çekti!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Mücadele sonrasında takımın başındaki Önder Karaveli'nin bir görüntüsü dikkat çekti. Başarılı antrenör, stattan personel aracıyla ayrıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi.
Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf ise gündeme damga vurdu. Milliyet'in haberine göre; Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.
Önder Karaveli Vodafone Park'tan personel aracıyla ayrıldı. Personel aracındaki çalışanlarla galibiyet sevincini paylaşan Karaveli'nin samimi görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.
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