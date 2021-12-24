24 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli'nin o görüntüsü dikkat çekti!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Mücadele sonrasında takımın başındaki Önder Karaveli'nin bir görüntüsü dikkat çekti. Başarılı antrenör, stattan personel aracıyla ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli’nin o görüntüsü dikkat çekti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli’nin o görüntüsü dikkat çekti!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi.

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli’nin o görüntüsü dikkat çekti!

Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf ise gündeme damga vurdu. Milliyet'in haberine göre; Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Önder Karaveli’nin o görüntüsü dikkat çekti!

Önder Karaveli Vodafone Park'tan personel aracıyla ayrıldı. Personel aracındaki çalışanlarla galibiyet sevincini paylaşan Karaveli'nin samimi görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

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