BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal denetim raporlarını açıkladı! 102 milyon Euro...

Beşiktaş, resmi internet sitesinden 2009-2019 yıllarını kapsayan bağımsız denetim raporlarını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, 102.2 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiği belirtildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, resmi internet sitesinden 2009-2019 yıllarını kapsayan bağımsız denetim raporlarını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, 102.2 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir. Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).

Siyah-beyazlılar KAP'a da bildirim geçti:

"Futbolcu, Teknik Adam, Temsilci ve İlişkili İşlemlerde Tespit Edilen İstisnai Durumlar Sebebiyle Ortaya Çıkan İlave Yükümlülükler, Feragat Edilen Yetiştirme Tazminatları, UEFA ve TFF Tarafından Kulüp'e Kesilen Cezalar, Bir Futbolcuya Sözleşmesinde Taahhüt Edilen İmza Parasının Kendisine Ödenmemiş Olması, Bir Futbolcu ile İmzalanan Protokoldeki Ödeme Vadelerine Uyulmaması, Bir Spor Kulübü'ne Yapılan Yatırım Sebebiyle Katlanılan İlave Maliyetler, Futbolculara Sözleşmelerinde Taahhüt Edilenden Daha Fazla Sayıda Uçak Bileti Sağlanması, Futbol Takımı Kullanımındaki Ultrason Cihazının Kaybolması, Haksız Sözleşme Feshi Tazminatı, Karşılıklı Sözleşme Feshi Tazminatı, Satış Komisyonu Bedeli, Ortalamanın Üzerinde Temsilcilik Bedeli, İfa Edilmeyen Döneme İlişkin Temsilcilik Bedeli, Borçların Zamanında Ödenmemesi Sebebiyle Oluşan İlave Maliyet, Tedarikçiler Tarafından Başlatılan İcra Takipleri Sebebiyle Katlanılan İlave Maliyetler, Alternatif Teklif Alınmamış Satın Alma İşlemleri, Tedarikçilere Ödemelerin Zamanında Yapılmaması Sebebiyle Katlanılan Vade Farkı Maliyetleri, Çin Kampı Organizasyon Maliyeti, Uydu Bant Kiralaması, 20 Ekim 2019 Tarihi İtibariyle Tahsil Edilmemiş ve Fakat Gerekçesi Belirlenememiş Avans Bakiyeleri, Kapsamı Belirlenemeyen Hizmet Alımları, Bilet ve Loca Faaliyetlerinde Tespit Edilen Aksaklıklar ve İstisnai Durumlar.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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