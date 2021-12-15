15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Valentin Castellanos transferinde kötü haber!

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, gözler yeni teknik direktörün kim olacağının yanı sıra transfere de çevrildi. Siyah beyazlıların transfer listesinde yer alan Valentin Castellanos'tan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’a Valentin Castellanos transferinde kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen ve grubu puansız kapatan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Kartal, Önder Karaveli ile çıktığı Kayserispor karşılaşmasından, 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe derbisine de Önder Karaveli ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün haberine göre, Valentin Castellanos'u listesine alan Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber geldi.

Beşiktaş’a Valentin Castellanos transferinde kötü haber!

"FOREST'IN RAKİBİ BEŞİKTAŞ"

The Sun'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Nottingham Forest, New York City'nin yıldızı Valentin Castellanos ile ilgileniyor. Bu transfer için 8 milyon Sterlin ayıran Nottingham Forest'ın rakipleri ise Beşiktaş ve West Ham United...

Beşiktaş’a Valentin Castellanos transferinde kötü haber!

GUARDIOLA ENGEL OLABİLİR

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon MLS'de altın ayakkabı kazandı. NYC ABD şampiyonu olurken Castellanos, 23 gol attı. Dane Murphy, Castellanos'un büyük bir hayranı ve şimdi onu Forest'a transfer etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

İlginç bir şekilde, Manchester City'nin de söz hakkı olabilir. Pep Guardiola'nın Castellanos'u antrenmanlarda görmek için Etihad Stadyumu'na davet ettiği iddia edildi."

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