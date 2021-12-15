Beşiktaş’a Valentin Castellanos transferinde kötü haber!

GUARDIOLA ENGEL OLABİLİR

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon MLS'de altın ayakkabı kazandı. NYC ABD şampiyonu olurken Castellanos, 23 gol attı. Dane Murphy, Castellanos'un büyük bir hayranı ve şimdi onu Forest'a transfer etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

İlginç bir şekilde, Manchester City'nin de söz hakkı olabilir. Pep Guardiola'nın Castellanos'u antrenmanlarda görmek için Etihad Stadyumu'na davet ettiği iddia edildi."

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