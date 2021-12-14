14 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a transferde iyi haber! Skov Olsen'in bileti kesildi

Beşiktaş, gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar teknik sorumlu Önder Karaveli'nin yönetiminde ilk maçtan ise 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Bologna'da forma giyen Skov Olsen'i listesine dahil etmişti. İtalyan basınından Danimarkalı yıldız için müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a transferde iyi haber! Skov Olsen’in bileti kesildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada rahat bir nefes aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkmaya karar veren Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a transferde iyi haber! Skov Olsen’in bileti kesildi

Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da listede bulunan ancak Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Skov Olsen'den iyi haber geldi. fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği haberde, Bologna'nın kötü formu nedeniyle Skov Olsen ile yolları ayırmaya karar verdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a transferde iyi haber! Skov Olsen’in bileti kesildi

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Haberde Skov Olsen ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, şu ifadeler yer aldı;

"Skov Olsen, Torino'ya karşı oynanan maçta hayal kırıklığı yarattı ve yeniden forma şansı bulması konusunda büyük bir fırsatı harcadı. Danimarkalı oyuncu maçta hiç hazır görünütüsü vermedi ve yenilen ilk golün de sorumlusu oldu.

Olsen takımdan ayrılırsa teknik direktör Mihajlovic kesinlikle saçını yolmayacak. Sassuolo ve Fiorentina Olsen'in durumunu yakından izliyor ancak Real Sociedad, Rangers ve Beşiktaş'ın ismi de oyuncuyla ilgili ön plana çıkmıştı. İki maç sonra transfer penceresi açılacak ve Olsen'in olası satışı gündemde..."

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