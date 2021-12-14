BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a transferde iyi haber! Skov Olsen’in bileti kesildi

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Haberde Skov Olsen ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, şu ifadeler yer aldı;

"Skov Olsen, Torino'ya karşı oynanan maçta hayal kırıklığı yarattı ve yeniden forma şansı bulması konusunda büyük bir fırsatı harcadı. Danimarkalı oyuncu maçta hiç hazır görünütüsü vermedi ve yenilen ilk golün de sorumlusu oldu.

Olsen takımdan ayrılırsa teknik direktör Mihajlovic kesinlikle saçını yolmayacak. Sassuolo ve Fiorentina Olsen'in durumunu yakından izliyor ancak Real Sociedad, Rangers ve Beşiktaş'ın ismi de oyuncuyla ilgili ön plana çıkmıştı. İki maç sonra transfer penceresi açılacak ve Olsen'in olası satışı gündemde..."

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