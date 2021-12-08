BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli

Fotomaç'ın haberine göre; bu fikir Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hoşuna gitti. En uygun Çinli oyuncunun transfer edilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi. Wei Shihao ilk etapta scout ekibinin önerisi oldu. Hem popüler olduğu, hem de takımdan ayrılmaya hazırlanan Larin'in yerini doldurabileceği belirtildi.

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