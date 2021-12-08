08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta yönetim takımı yenilemeyi planlıyor. Siyah beyazlılarda birçok isimle yollar ayrılacakken, yerlerine ise önemli takviyeler yapılacak. Özellikle devre arasındaki transferler için planlama yapan yönetime flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Beşiktaş gelecek sezon yenilenmeye gidecek… kadrodaki pek çok oyuncu değişecek. Ancak yönetim kaynak arayışlarına devam ediyor. Bu çerçevede siyah- beyazlı yönetime sürpriz bir öneri geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae sayesinde Kore'de ciddi bir potansiyel yakaladığını iddia eden bir menajer siyah-beyazlılara, "popüler Çinli bir futbolcu getirelim. Böylece Çin pazarına gireriz. Hem de popülaritesinden yararlanırız."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli

"Çin'de 2 milyar insan var. 100 milyondan fazla futbol ürün alıcısına sahip. Çin Ligi'nin buhrana girdiğini hesapladığımızda bu fanatikler, Avrupa'daki takımlara yönelecekler. Buradan sizde payınızı alabilirsiniz" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da takım yenileniyor! Transferde Fenerbahçe modeli

Fotomaç'ın haberine göre; bu fikir Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hoşuna gitti. En uygun Çinli oyuncunun transfer edilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi. Wei Shihao ilk etapta scout ekibinin önerisi oldu. Hem popüler olduğu, hem de takımdan ayrılmaya hazırlanan Larin'in yerini doldurabileceği belirtildi.

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