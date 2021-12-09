09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala Sergen Yalçın'a teşekkür etti!

N’Sakala’dan Sergen Yalçın’a teşekkür mesajı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolculardan olan Fabrice N'Sakala, siyah beyazlı takımla yollarını ayıran Sergen Yalçın'a veda etti. Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir dönem kapandı. Siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, alınan başarısız sonuçlar sonrası görevi bıraktı.

Beşiktaş'taki bu flaş karar sonrası, kadro dışı olan futbolculardan Fabrice N'Sakala, 49 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli oyuncu, "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" ifadelerini kullandı.

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