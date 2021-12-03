04 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan duyuruda, Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanack olan mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR ve AVAR'ı açıklandı.

İşte VAR ve AVAR:

VAR: ATİLLA KARAOĞLAN
AVAR: ÖZGÜÇ TÜRKALP

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