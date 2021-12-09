BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın'a veda mesajı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı. Siyah-beyazlılarda bu ayrılık sonrası yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan veda paylaşımı geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti.

Siyah-beyazlılarda yaşanan bu ayrılık sonrası Rachid Ghezzal, 49 yaşındaki çalıştırıcı için veda mesajı yayınladı.

Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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