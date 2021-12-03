BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Umut Meraş'ın menajerinden flaş Napoli açıklaması!
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Umut Meraş'ın adı bir süredi İtalya Serie A ekibi Napoli ile anılıyordu. Yıldız oyuncunu menajeri de bu transfer iddialarına ilişkin konuştu. Umut'un menajeri İtalya basınına, "Napoli onunla ilgileniyor. Ocak ayında sürpriz gelişmeler olabilir" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Siyah-beyazlıların yeni transferi Umut Meraş için Avrupa'dan transfer iddialı olduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeri Kemal Can Tekin, İtalya basınına verdiği bir röportajda, solak savunma oyuncusu için Napoli başta olmak üzeri bir çok kulübün takipte olduğunu ifade etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Tekin, "Umut'un Le Havre'de olduğu dönemden bu yana Avrupa'daki birçok kulüp bizimle iletişime geçti ama biz projeden ve yönetimin ve teknik direktörün bize gösterdiği yakınlıktan ikna olarak Beşiktaş'ı seçtik. Bu günlerde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum. Napoli onunla ilgileniyor, geçen hafta kulüple temas halindeydim ve bunu konuştuk.
Ocak ayında Umut'un Napoli'ye transfer olup olmayacağını söylemek zor. Bu kulüpler arasındaki temaslara ve her şeyden önce Napoli Kulübü'nden resmi bir teklifin gelip gelmeyeceğine bağlı. İlgi var, bana bunu doğruladılar.
Sürpriz gelişmeler olabilir" diye konuştu. Umut'un menajeri Tekin, yıldız futbolcunun istatistiklerinin dikkat çekici seviyeye geldiğini belirterek, "Ama resmi bir teklif gelmeden, Beşiktaş'ın kapısını çalmayacağız" ifadelerine de yer verdi.
Kulüp kariyerinde 185 maça çıkan Umut, bu periyotta 5 gol attı, 8 asist yaptı; toplamda 13 gole direkt katkı sağladı. Umut, Beşiktaş formasıyla 9 maçta 628 dakika görev yaparken, 1 kez gol pası verdi.
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