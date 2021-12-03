BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Umut Meraş’ın menajerinden flaş Napoli açıklaması!

Fotomaç'ın haberine göre; Tekin, "Umut'un Le Havre'de olduğu dönemden bu yana Avrupa'daki birçok kulüp bizimle iletişime geçti ama biz projeden ve yönetimin ve teknik direktörün bize gösterdiği yakınlıktan ikna olarak Beşiktaş'ı seçtik. Bu günlerde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum. Napoli onunla ilgileniyor, geçen hafta kulüple temas halindeydim ve bunu konuştuk.