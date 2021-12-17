BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adnan Dalgakıran'dan Bruno Pinheiro açıklaması!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuk için Bruno Pinheiro'yu liste başına yazmıştı. Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Portekizli hocanın yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kayserispor karşısına Önder Karaveli ile çıkan siyah beyazlılar, takımın başına Bruno Pinheiro'yu getiriyor. 2. başkan Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirtti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ