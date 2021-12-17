17 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adnan Dalgakıran'dan Bruno Pinheiro açıklaması!

Beşiktaş’tan A Spor’a özel Pinheiro açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuk için Bruno Pinheiro'yu liste başına yazmıştı. Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Portekizli hocanın yakın zamanda İstanbul'da olacağını açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kayserispor karşısına Önder Karaveli ile çıkan siyah beyazlılar, takımın başına Bruno Pinheiro'yu getiriyor. 2. başkan Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirtti.

Beşiktaş'tan A Spor'a özel Pinheiro açıklaması!

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