Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a kapısı kapanmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. "Hocamızla beraber, bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık." diyen Kocadağ, "Bugün bir ayrılık oldu ama hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim olarak çok zor bir dönemde Beşiktaş'a geldik. O süreçten itibaren Beşiktaş'ı toparlamak adına adımlar attık. Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi.

'10 sene şampiyon olunamaz' denilen dönemde 2 kupa birden kazandık. Hocamızla beraber, bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Hep beraber bu süreçleri yaşadık ve camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Sene başında çok büyük ümitler, beklentiler vardı. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İki kulvarda da hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada istediğimiz yerde değiliz. Bir sürü faktör var.

Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız.

"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ASLA KAPANMADI"

Sergen Yalçın, Beşiktaş için efsane isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan, efsane bir hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım. Hem Beşiktaş, hem de Türk futbolu için... Bugün bir ayrılık oldu ama hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır.

Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi zaten yoktu. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. B planımız yoktu, bugünden itibaren yeni teknik direktör için çalışmalara başlayacağız.

"DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Sergen Yalçın bugün belki gitti ama bu defter kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşandı, tekrar geri gelindi. Hocamız biz olmasak da bir gün bu kapıdan yine girecektir. Hocalık anlamında geçen sezon kendini ispat etmiş bir isim. Başkanımızla bize sunulacak liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.

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