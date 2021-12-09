Beşiktaş Sergen Yalçın'sız ilk idmanını yaptı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, 49 yaşındaki çalıştırıcının ayrılığı sonrası ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı" denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (10 Aralık) saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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