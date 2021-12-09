BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin için transfer savaşı! Ocak ayında...

"Ocak ayı hızla yaklaşırken, Sebastien Haller'in Londra Stadyumu'ndan ayrılışının bir yılı da dolmuş olacak. Sakatlanmaya meyilli, 31 yaşındaki Michail Antonio, bu süre zarfında yükü tek başına taşımak zorunda kaldı. Bu durum Moyes'a, formsuz olduğu zamanlarda çok az seçenek bırakıyor.

Uluslararası düzeyde 44 maçta 22 gol atan Larin, geçen sezon 45 maçta 23 gol atarak iç sahada da bir o kadar üretken oldu.

Bir zamanlar MLS'de Orlando City'deyken Kanadalı forvet, o zamanki takım arkadaşı ve ona büyük katkı veren efsanevi AC Milan orta saha oyuncusu Kaka'dan da övgü aldı."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ