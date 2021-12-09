09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin için transfer savaşı! Ocak ayında...

Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin ile ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu için Premier Lig devleri sıraya girdi. West Ham United, transferi ocak ayında tamamlama hedefinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin için transfer savaşı! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, çalkantılı bir performans gösterse de, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta Aboubakar ile beraber gol yükünü çekmişti. Bu performansının ardından talipleri artan Kanadalı golcünün yeni adresinin İngiltere olması bekleniyor. Beşiktaş, Larin ile sözleşme yenilemek istese de golcü futbolcu buna yanaşmıyor. Fotomac.com.tr'nin haberine göre, siyah beyazlılar, Larin'in sezon sonunda bedelsiz ayrılacak olması yerine ocak ayında transferine onay verebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin için transfer savaşı! Ocak ayında...

"HÜCUM BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR"

İngiliz basını, Larin ile ilgilenen kulüpleri duyururken West Ham'ın ocak ayında transferi noktalamak istediğini belirtti;

"West Ham, Cyle Larin'i ocak ayında kadrosuna katmak için rakipleriyle savaşmak durumunda. Irons, önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın tılsımı için hamle yapmayı planlayan Premier Lig kulüpleri arasında.

Brighton, Southampton ve Everton'ın da adı geçse de Kanadalının nereye transfer olacağı henüz belli değil.

Larin, David Moyes'in kadrosundaki büyük hücum boşluğunu doldurmak için ilgi çekici bir aday."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin için transfer savaşı! Ocak ayında...

"Ocak ayı hızla yaklaşırken, Sebastien Haller'in Londra Stadyumu'ndan ayrılışının bir yılı da dolmuş olacak. Sakatlanmaya meyilli, 31 yaşındaki Michail Antonio, bu süre zarfında yükü tek başına taşımak zorunda kaldı. Bu durum Moyes'a, formsuz olduğu zamanlarda çok az seçenek bırakıyor.

Uluslararası düzeyde 44 maçta 22 gol atan Larin, geçen sezon 45 maçta 23 gol atarak iç sahada da bir o kadar üretken oldu.

Bir zamanlar MLS'de Orlando City'deyken Kanadalı forvet, o zamanki takım arkadaşı ve ona büyük katkı veren efsanevi AC Milan orta saha oyuncusu Kaka'dan da övgü aldı."

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