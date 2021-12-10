10 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Daniel Farke’nin Beşiktaş’ın teklifini kabul etmediği iddia edildi

Farke’den Beşiktaş yanıtı! Çalıştıramam
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından gündeme gelen Daniel Farke konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlıların bu teklifine sıcak bakmadığı ifade etti. İşte yaşanan son detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktörler adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için, Alman Teknik Direktör Daniel Farke ismi ortaya atılmış ve iki gün içinde görüşmelerin sonuçlanacağı bildirilmişti.

Gelen haberlere göre Daniel Farke, sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

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