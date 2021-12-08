BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in talipleri artıyor! Premier Lig ekibi...

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in talipleri artmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere Premier Lig'den birçok kulübü peşine takan 26 yaşındaki oyuncuya, Ada'dan bir talip daha çıktı. West Ham United, Everton ve Southampton'ın ardından o takım da devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.