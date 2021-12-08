BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in talipleri artıyor! Premier Lig ekibi...
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in talipleri artmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere Premier Lig'den birçok kulübü peşine takan 26 yaşındaki oyuncuya, Ada'dan bir talip daha çıktı. West Ham United, Everton ve Southampton'ın ardından o takım da devreye girdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.
BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!
Fotomaç'ın Teamtalk'tan derlediği habere göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
OCAKTA ÖN SÖZLEŞME...
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında bir İngiltere Premier Lig ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol attı.
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