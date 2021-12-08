08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kenan Karaman'ın menajerinden flaş maaş talebi!

Kenan’ın menajerinden flaş maaş talebi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Kenan Karaman'ın menajeri, siyah beyazlı kulübe arıza çıkardı. Sezon başında TL'nin 1 milyon Euro karşılığı olan 9 milyon TL'ye imza atan milli oyuncunun menajeri kulüple temas kurdu ve oyuncusunun kazancını yüzde 50 oranından kaybettiğini iddia etti. İşte detaylar...

Döviz kurunda yaşanan sıkıntılı durum yüzünden oyuncusunun kazancını yüzde 50 oranından kaybettiğini iddia etti. Kenan'ın maaşının anlaşıldığı gibi 1 milyon euro'nun TL karşılığı olan son gün döviz kuruna çıkarılmasını talep etti. Böyle bir düzenleme talep etme hakları olduğunu iddia etti. Sözleşmenin avukatlara inceletildiğini, böyle bir haklarının olduğu belirtildi. Konunun FIFA'ya ya da mahkemeye taşınmadan sonuçlandırmayı önerdi.

GÜVEN YALÇIN DA EURO TALEP ETTİ!

Fotomaç'ın haberine göre; Kenan Karaman'ın maaşının yeni euro kuruna göre revize edilmesini isteyen menajer, diğer bir oyuncusu Güven Yalçın için de Beşiktaşlı yöneticilere mesaj gönderdi… Güven'i, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan bazı takımların istediğini söyledi. Güven için görüşmeye hazır olduklarını, ancak TL üzerinden sözleşme yapılmayacağını iletti. Genç oyuncu için sunmayı düşündükleri sözleşmenin euro üzerinden olmasına dikkat edilmesini istedi.

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