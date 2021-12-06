BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Douglas'ın maliyeti dudak uçuklattı! Kadro dışı bırakıldı ama...

Beşiktaş'ın 2019 yazında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Douglas, siyah-beyazlılardaki maliyetiyle dudak uçuklattı. Yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı oyuncu, kulüp tarihinin de en pahalı ismi oldu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı formayı son kez 26 Ocak 2020'deki Göztepe deplasmanında giyen Brezilyalı sağ bek, maç başı maliyetiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu!

2019 Temmuz'unda 3 yıllık sözleşme imzalayan Douglas, Beşiktaş'ta 7 maç oynadı.

Hürriyet'in haberine göre, 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan sambacıya bugüne dek 3.5 milyon Euro ödendi. Sezon sonuna dek 400 bin Euro daha alacak olan Douglas'ın her maçı 557 bin Euro'ya mal olacak.

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