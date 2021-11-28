Ahmet Çakar Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi! "Bundan sonra Beşiktaş'ın toparlanması..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Çakar, siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
AHMET ÇAKAR - HAKEME KIZMAYIN
Beşiktaş camiası bu karşılaşmaya çıkış maçı gözüyle bakıyordu ama dün gece çöküş maçı oldu. Bundan sonra Beşiktaş'ın toparlaması kolay görünmüyor. Hem puan olarak geri kaldılar hem de futbolcu ve Sergen hocayla taraftar arasındaki bağ iyice zayıfladı.
Dün gece Beşiktaş coşkulu başladı, aslında her şey iyi gidiyordu ki birden geriye düştüler. Haklı bir penaltıyla Giresunspor öne geçtikten sonra Beşiktaş panikledi. Hatta bazı oyuncular sinirlendi ve yılların tecrübesi beyefendi Necip bence maçı bitirdi. Rakibinin dizinin yanına öyle bir bastı ki 'Gelin beni atın' dedi. Kolay değil, hem mağlupsunuz hem de bir kişi eksik. Beşiktaş geçen sene 1 kişi eksik kaldığı maçları da kazanmasını bilmişti ama o ruhun yerinde bu sene yeller esiyor.
İkinci yarıda bu sefer sahneye kaleci Mert çıktı. Ceza alanını terk etti, topa kafayla vurma zamanlamasını ayarlayamadı ve Balde boş kaleye topu gönderdi. Bu çöküş kolay kolay izah edilemez. Kadro kalitesine baktığımızda Türkiye'nin en iyi kadrolarından biri. Rotasyon ve derinliğe baktığımızda da güçlüler ama dün yenilen goller, takımın vücut dili, hatta Sergen hocanın yüzüne baktığımızda Beşiktaş çok şeyini kaybetmiş gibi görünüyor.
Kimse Hüseyin Göçek'e kızmasın. VAR davetiyle gelen iki kararda da haklı. İlkinde Rosier, topu görüyor, kolunu biraz açıyor ve top temas ediyor. Her ne kadar topla Rosier arasındaki mesafe yakın olsa bile bu penaltıyı doğru buluyorum. Necip'in kırmızısına diyecek hiçbir şey yok. Burada VAR davetine bile gerek yoktu, Hüseyin'in önünde oldu.
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