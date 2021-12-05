BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni transferleri hayal kırıklığı yarattı! İşte o rakamlar...
Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Sezon başında kadrosuna birçok takviye yapan siyah beyazlılarda bazı isimler beklentilerin altında kaldı. Ligde atılan 22 golün sadece 7’si yenilerden geldi. Forvetler ise iyice sınıfta kaldı. İşte ayrıntılar...
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta karanlık tablo devam ederken yeni transferlerinin performansı da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 22 golün sadece 7 tanesi yenilerden geldi. İşte Kara Kartal'ın, yeni sezon için transfer ettiği isimlerin ilk 15 haftalık performansı:
BATSHUAYI: 4 golle bu alanda lider durumda. Ancak, Belçikalı oyuncu son golünü 9. haftada 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında penaltıdan attı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta da golü yok.
KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamadı.
ALEX 2 GOL, PJANIC 2 ASİST
TEIXEIRA: Karagümrük maçında attığı golle 3 puanı Beşiktaş'a kazandırdı, ancak Brezilyalı futbolcunun geldiğinden bu yana sadece tek istatistiği var. O istatistik de attığı 2 golün herhangi bir şekilde takım organizasyonu olmadan, rakip defansın kaptırdığı toplardan atılması.
CAN BOZDOĞAN: Kasımpaşa maçınn yıldızıydı. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran tek yeni transfer olarak dikkat çekti.
MIRALEM PJANIC: Barcelona'dan kiralanan ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, sadece 2 asistte kaldı.
SALIH UÇAN: Birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu.
MEHMET TOPAL: Uzun süren sakatlık yaşayan Mehmet Topal da genelde sonradan maçlara giriyor.
UMUT MERAŞ: Sadece 1 asist yaptı
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