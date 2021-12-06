BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun adım adım Kartal’a! Bonservis bedeli...

Takvim'in haberine göre; bunun yanında Beşiktaş, Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstlenecek. 2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı yönetimin Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.