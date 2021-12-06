BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun adım adım Kartal'a! Bonservis bedeli...
Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u almıştı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibiyle ilk görüşmesini gerçekleştirirken, Everton'ın istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi. İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Siyah-Beyazlı kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini talep etti.
Takvim'in haberine göre; bunun yanında Beşiktaş, Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstlenecek. 2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı yönetimin Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.
Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş ile Everton arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde de devam edeceği gelen haberler arasında. Cenk Tosun, 2018 yılında Everton'a 22.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.
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