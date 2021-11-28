Ahmet Çakar Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi! "Bundan sonra Beşiktaş'ın toparlanması..."

Dün gece Beşiktaş coşkulu başladı, aslında her şey iyi gidiyordu ki birden geriye düştüler. Haklı bir penaltıyla Giresunspor öne geçtikten sonra Beşiktaş panikledi. Hatta bazı oyuncular sinirlendi ve yılların tecrübesi beyefendi Necip bence maçı bitirdi. Rakibinin dizinin yanına öyle bir bastı ki 'Gelin beni atın' dedi. Kolay değil, hem mağlupsunuz hem de bir kişi eksik. Beşiktaş geçen sene 1 kişi eksik kaldığı maçları da kazanmasını bilmişti ama o ruhun yerinde bu sene yeller esiyor.