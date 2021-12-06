Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki iddaa oranları belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray, gruptaki son maçlarına çıkıyor. Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'u ağırlarken; Galatasaray ise Lazio deplasmanında sahne alacak. Dev maçlar öncesi iddaa oranları da belli oldu. İşte detaylar...
Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde son maçlarına çıkıyor. Zorlu müsabakalar öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iddaa oranları belli oldu.
Borussia Dortmund: 1.20
Beraberlik: 5.25
Beşiktaş: 8.00
Fenerbahçe: 2.58
Beraberlik: 3.05
E. Frankfurt: 2.19
Lazio: 1.63
Beraberlik: 3.40
Galatasaray: 3.80
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