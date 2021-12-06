06 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kaderini Fenerbahçe derbisi belirleyecek!

Yönetimden Sergen Yalçın kararı! Kaderi o maçta belli olacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça fazla altında kalan Beşiktaş'ta, eleştiri oklarını hedefinde teknik direktör Sergen Yalçın var. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımla çifte kupa sevinci yaşayan Yalçın'ın bu sezon alınan kötü sonuçlar sebebiyle geleceği merak konusu. Öte yandan yönetim ise genç teknik adam için son kararı Fenerbahçe derbisinin ardından verecek. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile devam kararı alınsa da gidişatın hala kötü şekilde devam etmesi üzerine yeni dedikodular dillendirilmeye başladı. Bu iddialara göre Dortmund maçı sonucunu Avrupa'dan zaten elenildiği için fazla önemsemeyen yönetim, ligde oynanacak Kayserispor sınavında da olası kötü bir sonuç alınmasını tölare edecek. Ancak sonrasındaki F.Bahçe derbisi Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği için belirleyici olacak. Fotomaç'ın haberine göre; derbi mücadelesinin de kaybedilmesi halinde usta hocayla yollar ayrılacak. Hem kendisinin hem takımın daha fazla yıpranmaması için görevi bırak isteği yapılacak. Zaten Yalçın'ın da derbide puan kaybedilmesi halinde kendi isteğiyle ayrılacağı yorumu yapılıyor.

Dortmund-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! haberin devamı

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