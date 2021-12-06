BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da sakatlık kabusu bu sezon da devam ediyor! Tam 23 futbolcu...

SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN

Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Sabah'ın derlediği habere göre; Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı.