BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da sakatlık kabusu bu sezon da devam ediyor! Tam 23 futbolcu...
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde Trabzonspor açık ara farkla lider konumda bulunurken, son şampiyon Beşiktaş ise beklentilerin altında kalan takımlardan biri oldu. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar konusunda büyük sorunlar yaşayan siyah beyazlılarda, aynı sorun bu sezon da devam ediyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu.
Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde zirvenin 18 puan gerisine düştü. Avrupa'ya ise havlu attı.
Sadece Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın sakatlık yaşamadı. Oğuzhan ise maç kaçırmadan dönüş yaptı. Hali hazırda siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor.
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