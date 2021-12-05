05 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Dortmund-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde karşılaşmanın hakemi ise belli oldu. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde karşılaşmanın hakemi ise belli oldu. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.

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