06 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, özellikle golcülerin performansı sorgulanıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın etkili performansıyla şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda aynı istikrarı Michy Batshuayi gösteremedi. Forvet transferi için gözünü devre arasına diken Kara Kartal, ses getirecek bir takas hamlesine imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den verim alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için gözünü yine Premier Lig'e çevirdi. Siyah- beyazyı takımın listesine eklediği ilk isimse Liverpool'un 26 yaşındaki forveti Divock Origi... Ancak Beşiktaş'ın Origi transfer hamlesi biraz çetrefilli olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

Belçikalı Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiralayan Kara Kartallar, parasını ödeyeceği Batshuayi'yi Liverpool'a önerecek. Karşılığında ise Origi'yi isteyecek. Liverpool kabul ederse sezon sonunda Batshuayi Chelsea'ye dönecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

KARARI ORIGI VERECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Origi ile hala sözleşme yenilemeyen Liverpool'un bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. Liverpool yönetimi, şu an için kadroda düşünmedeği Origi'nin yerine ücretini Beşiktaş'ın ödediği Batshuayi'yi tercih edebilir. Bu sezon ligdesadece 3 maçta forma giyebilen Origi'nin cevabı da belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

1.85 boyundaki forvet, ya Beşiktaş'a gelip sezon sonu Liverpool ile sözleşme yenileyecek ya da İngiliz ekibinin vazgeçmesiyle Beşiktaş'la devam etme seçeneği olacak. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta 15 maçta 4 gol, 1 asist üretmesi üstünün çizilmesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

SAKATLIK SIKINTISI
Son dönemde sakatlıklardan başını kaldıramayan Beşiktaş için Origi doğru bir tercih olabilir. Çünkü Belçikalı kolay sakatlanmıyor. Son olarak 2019-20 sezonunda ayak bileğinden sakatlanan golcü kısa sürede sahalara döndü. Son 6 yılda 139 günü sakatlıkla geçirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

LİSTE KABARACAK
Devre arası öncesi Origi hamlesine başlaması beklenen Beşiktaş yönetimi, aday listesi için farklı isimleri de araştırıyor. Devre arasında golcü transferinin zor olması nedeniyle genelde takımında fazla şans bulamayan ve sözleşme bitiş süresi yakın isimlere yöneliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

Daha önce Lille, Wolfsburg gibi takımların da formasını giyen Divock Origi, kulüp kariyerinde 293 resmi karşılaşmaya çıkıp 63 gol, 25 asist üretti. Oyuncunun Belçika milli takımında ise 31 maçta 3 golü var.

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