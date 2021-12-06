BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’dan ses getirecek takas! Batshuayi yerine Origi...

KARARI ORIGI VERECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Origi ile hala sözleşme yenilemeyen Liverpool'un bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor. Liverpool yönetimi, şu an için kadroda düşünmedeği Origi'nin yerine ücretini Beşiktaş'ın ödediği Batshuayi'yi tercih edebilir. Bu sezon ligdesadece 3 maçta forma giyebilen Origi'nin cevabı da belirleyici olacak.