BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için şok iddia! Futbolcular Sergen Yalçın'a bayrak açtı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı futbolcular, kendilerini medya önünde eleştiren teknik direktör Sergen Yalçın'a karşı bayrak açtı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son yedi maçta sadece bir beraberlik alabilen Beşiktaş'ta korkunç bir iddia gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre futbolcular; kendilerini medya önünde eleştiren Sergen hocaya karşı bayrak açtı. Takım içinde gruplaşmalar olduğu da ileri sürülüyor. Brezilyalı futbolcuların başını çektiği grupta; N'Sakala, Rosier ve Ghezzal'ın, diğer yanda ise Oğuzhan ve Gökhan'ın etkili olduğu yerlilerin olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takım içinde yaşanan bu bölünmüşlük sürerken tesislerde olduğu zaman odasından dışarı pek çıkmadığı, hatta yemeğini bile odasına yediği öne sürüldü.

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