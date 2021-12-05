BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tozu dumana katarak hem lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezonda oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kalan siyah beyazlılarda, özellikle yeni transferler eleştiri oklarının hedefi konumunda. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş taraftarı bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor... Siyah beyazlılar sezon başında yıldız transferlerle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterildi. Ancak ilk 15 haftada ortaya konan futbol ve toplanan 21 puan büyük hayal kırıklığı yaşattı.
HATRI SAYILIR PARA HARCADILAR
Takvim'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, sezon başında 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girdi. Önemli bonservis ve maaş ücretleri gözden çıkarıldı. Ancak ortaya şimdilik hiç de iyi bir tablo çıkmadı.
22 GOLÜN YEDİSİ YENİ OYUNCULARDAN
Beşiktaş'ın bu sezon attığı gollere baktığımızda yeni transferlerin kötü performansı dikkat çekiyor. Atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transferlerden geldi. Özellikle Alex Teixeira ve Batshuayi'nin performansı tartışılıyor.
Kenan Karaman lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamadı.
Pjanic Barcelona'dan kiralanan ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, sadece 2 asistte kaldı.
Salih Uçan birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu.
Mehmet Topal uzun süren sakatlık yaşayan Mehmet Topal da genelde sonradan maçlara giriyor.
Umut Meraş sadece 1 asist yaptı
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