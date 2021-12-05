05 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tozu dumana katarak hem lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezonda oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kalan siyah beyazlılarda, özellikle yeni transferler eleştiri oklarının hedefi konumunda. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Beşiktaş taraftarı bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor... Siyah beyazlılar sezon başında yıldız transferlerle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterildi. Ancak ilk 15 haftada ortaya konan futbol ve toplanan 21 puan büyük hayal kırıklığı yaşattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

HATRI SAYILIR PARA HARCADILAR

Takvim'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, sezon başında 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girdi. Önemli bonservis ve maaş ücretleri gözden çıkarıldı. Ancak ortaya şimdilik hiç de iyi bir tablo çıkmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

22 GOLÜN YEDİSİ YENİ OYUNCULARDAN

Beşiktaş'ın bu sezon attığı gollere baktığımızda yeni transferlerin kötü performansı dikkat çekiyor. Atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transferlerden geldi. Özellikle Alex Teixeira ve Batshuayi'nin performansı tartışılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

BATSHUAYI'YE BÜYÜK TEPKİ

Belçikalı golcünün Kasımpaşa maçındaki performansı Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

33 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 15'inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu geçiriyor... Kartal 21 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Kenan Karaman lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Can Bozdoğan Kasımpaşa maçınn yıldızıydı. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran tek yeni transfer olarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Pjanic Barcelona'dan kiralanan ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, sadece 2 asistte kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Salih Uçan birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Mehmet Topal uzun süren sakatlık yaşayan Mehmet Topal da genelde sonradan maçlara giriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

Umut Meraş sadece 1 asist yaptı

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