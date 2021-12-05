BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal servet harcamıştı! Yeni transferler sınıfta kaldı

HATRI SAYILIR PARA HARCADILAR

Takvim'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, sezon başında 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girdi. Önemli bonservis ve maaş ücretleri gözden çıkarıldı. Ancak ortaya şimdilik hiç de iyi bir tablo çıkmadı.