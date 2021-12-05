BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şoke eden istatistik! Son 40 yılın en kötüsü
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Siyah-beyazlı takımı aldığı üst üste kötü sonuçlar rakamlara da yansıdı. İşte o istatistik... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinden sonraki süreçten çıkan "Sergen Yalçın'la devam" kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini uman siyah-beyazlı taraftarın hevesi, Kasımpaşa maçında ilk yarıdaki mücadele ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mahkum oyun yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdoğan'ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlubiyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlı camia çok uzun yıllardır böylesi kötü bir çöküş yaşamadı.15. haftalar itibarıyla 21 puanda olan ve 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah-beyazlıların attığı ve yediği gol sayısı da 22 ile eşit durumda.
Beşiktaş'ın ligde bu derece az puan aldığı sezon pek hatırlanmıyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste 5 mağlubiyet de eklendiğinde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da dediği gibi 'uzun yıllardır böylesi kötü bir dönemi Beşiktaşlılar hiç hatırlamıyor'.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçından sonra özellikle bir konuya değindi ve 'oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların katkısı olmuyor' ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın gol dağılımına bakıldığında sadece sonradan sokulan oyuncuların değil, bu sezon transfer edilen yıldızların da çok fazla katkı vermediklerini görüyoruz ve atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transferlerden geldi.
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