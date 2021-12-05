BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şoke eden istatistik! Son 40 yılın en kötüsü

Beşiktaş'ın ligde bu derece az puan aldığı sezon pek hatırlanmıyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste 5 mağlubiyet de eklendiğinde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da dediği gibi 'uzun yıllardır böylesi kötü bir dönemi Beşiktaşlılar hiç hatırlamıyor'.