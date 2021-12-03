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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - UEFA'dan Beşiktaş'a müjde! Şampiyonlar Ligi gelirleri...

UEFA’dan Beşiktaş’a müjdeli haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

UEFA, Beşiktaş’ın 2021-22 sezonunda Avrupa organizasyonlarından elde edeceği gelirin %15’ine el konulması kararını kaldırdı. İşte detaylar...

UEFA, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah beyazlı kulüp için 2020-2021 sezonunda alınan UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararının, kulübün vadesi geçmiş borcu olmaması nedeniyle UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

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