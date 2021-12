Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde son 4 haftadan mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda da galibiyet hasretini dindiremedi. Beşiktaş'ın 12. dakikada Can Bozdoğan ile bulduğu gole 82. dakikada Umut Bozok karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadele gol perdesini 12. dakikada Can Bozdoğan açtı. Bu gole Kasımpaşa cephesinden yanıt, 82. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde son 4 haftadan da mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Harun'u geçen topu Bruma kornere gönderdi.



12'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Can Bozdoğan yaptığı hatalı pas sonrasında baskı yapıp topu tekrardan kazandı. Can'ın kaleyi karşıdan gören bir noktadan ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.



30'uncu dakikada Rıdvan'ın hatası sonrasında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Yusuf'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



32'nci dakikada savunmadan atılan uzun topta Larin kafayla arkaya aşırttı. Batshuayi kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



49'uncu dakikada Eysseric'in pasıyla savunma arkasına sarkan Umut Bozok, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin topun sahibi oldu.



54'üncü dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Harun topu kornere tokatladı.



56'ncı dakikada ceza sahası önünde rakiplerinden sıyrılan Ghezzal, sol çaprazdaki Larin'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.



68'inci dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın kullandığı kornerde top arkada direkte Welinton'un önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkardı.



73'üncü dakikada Kasımpaşa kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Eysseric'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Ersin kontrol etmek istedi. Ersin'den seken top direkten döndü sonrasın genç kaleci topu kornere gönderdi.



80'inci dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan, çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Harun gole izin vermedi. Seken topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.



82'nci dakikada Donk'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Eren Elmalı, yerden ortaladı. Altıpasın hemen önünde Umut Bozok'un ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

