27 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Giresunspor maçı öncesi konuştu! "Taraftarın destek vermediği yerde durma şansımız yok"

Sergen Yalçın: Taraftar destek vermezse...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok."

"Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Son Şampiyonlar Ligi maçı da istek ve arzu konusunda iyi sinyaller verdi. Bugün de iyi bir oyunla kazanıp, başka bir moda geçmek istiyoruz kazanarak. Biraz diziliş farkı var, o kadar. Biraz daha ofansif oynamak istiyoruz."

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