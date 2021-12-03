Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Josef de Souza ve Welinton cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında forma giyemeyecekler

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Josef de Souza sarı kart gördü. Welinton da 90. dakikada sarı kart gören isimler arasına dahil oldu. Böylelikle 2 Brezilyalı oyuncu da cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42'nci dakikada orta sahada Umut Bozok'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Öte yandan Welinton da 90. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüş oldu. Josef ve Welinton, Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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