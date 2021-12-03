04 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında muhteşem gol! İşte o anlar

Can Bozdoğan’dan müthiş gol! İşte o anlar
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, ceza sahası dışından attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin 12. dakikasında jeneriklik bir golle öne geçti. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, ceza sahası dışından çektiği sert vuruşla topu ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk yarıda ilk kez gol attı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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