04 Aralık 2021, Cumartesi
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Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında muhteşem gol! İşte o anlar
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, ceza sahası dışından attığı muhteşem golle takımını öne geçirdi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, mücadelenin 12. dakikasında jeneriklik bir golle öne geçti. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, ceza sahası dışından çektiği sert vuruşla topu ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ'TAN BİR İLK
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk yarıda ilk kez gol attı.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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