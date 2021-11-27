27 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup için karar vakti!

Beşiktaş’ta karar vakti! Gökhan ve Oğuzhan...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Beşiktaş'ta yönetim, art arda alınan yenilgiler sonrası radikal kararlara imza atacak. Siyah beyazlılarda, Fabrice N’Sakala’nın ardından bazı oyuncular ya ceza alacak ya da kadro dışı bırakılacak. Bunların başında da Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup geliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta hem teknik heyet hem de yönetim, devre arasında radikal kararlar almayı planlıyor. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın takım için bir rapor hazırlamıştı. Yönetim şu an kadar Sergen Yalçın'ın raporunu uygulamaya koymazken, Ajax maçı sonrası harekete geçildi. Yalçın'ın raporunda yer alan cezalar takıma ve ilgili oyunculara kesilecek. N'Sakala'da olduğu gibi gerekli durumda kadro dışı kararı da verilecek.


RAPORA GÖRE KARAR
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta performansı eleştirilen oyuncuların başında Oğuzhan ve Gökhan Töre geliyor. Sergen Yalçın'ın oynatmadığı için eleştirildiği Oğuzhan'ın ve kayıp yıldız Töre'nin genç takımla idmanlara çıkması bile gündeme gelebilir. Tüm bu gelişmelerin ardından genç teknik adamın kadroda düşünmediği isimlerle masaya oturulacak ve yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta devre arasına kadar iç transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

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