BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup için karar vakti!
Beşiktaş'ta yönetim, art arda alınan yenilgiler sonrası radikal kararlara imza atacak. Siyah beyazlılarda, Fabrice N’Sakala’nın ardından bazı oyuncular ya ceza alacak ya da kadro dışı bırakılacak. Bunların başında da Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup geliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta hem teknik heyet hem de yönetim, devre arasında radikal kararlar almayı planlıyor. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın takım için bir rapor hazırlamıştı. Yönetim şu an kadar Sergen Yalçın'ın raporunu uygulamaya koymazken, Ajax maçı sonrası harekete geçildi. Yalçın'ın raporunda yer alan cezalar takıma ve ilgili oyunculara kesilecek. N'Sakala'da olduğu gibi gerekli durumda kadro dışı kararı da verilecek.
RAPORA GÖRE KARAR
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta performansı eleştirilen oyuncuların başında Oğuzhan ve Gökhan Töre geliyor. Sergen Yalçın'ın oynatmadığı için eleştirildiği Oğuzhan'ın ve kayıp yıldız Töre'nin genç takımla idmanlara çıkması bile gündeme gelebilir. Tüm bu gelişmelerin ardından genç teknik adamın kadroda düşünmediği isimlerle masaya oturulacak ve yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta devre arasına kadar iç transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi