Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında Michy Batshuayi ile bulduğu gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 33. dakikasında Michy Batshuayi ile gol buldu. Belçikalı forvetin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 33. dakikasında Michy Batshuayi ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak Belçikalı santrforun attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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