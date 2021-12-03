BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 4 maçtan da galibiyetle ayrılamayan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak beyaz bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise karşılaşma öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Giresunspor'a karşı 4-0'la son yılların en farklı lig mağlubiyetini alan Beşiktaş, karşılaşma sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın devam edip etmeyeceği konusunu gündemine almıştı. Maçın hemen ertesi günü Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da olduğu ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şirketinde yapılan özel görüşme sonrasında, Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı.

PUAN FARKI AÇILMAMALI

Bu gelişmelerden sonra yüksek konsantrasyonla Kasımpaşa maçı hazırlıkları yapılırken, akıllarda galibiyetten başka seçenek bulunmuyor. Moralsiz Kartal, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem kötü gidişata son vermek, hem 'beyaz' bir sayfa açmak hem de zirve yarışında daha fazla geriye düşmek istemiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert, Teixeira, Montero ve Gökhan bu maçta forma giyemeyecek. Giresun maçında kırmızı kart gören Necip ve kadro dışı olan N'Sakala da maçta olmayacak diğer iki futbolcu.

4-1-4-1'E DÖNÜŞ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra kadroda revizyona gitmesi de bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle tekrar 4-1-4-1 sistemine dönerek geçen sezonki hücum hattı olan Ghezzal-Atiba-Oğuzhan- Larin dörtlüsünü sahaya sürmesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın gol arayan futbolcusu da yine Michy Batshuayi olacak.

KALE ERSİN'DE

Giresunspor karşılaşmasında Mert Günok'un talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi yine Ersin'e verecek olan Yalçın'ın, geri dörtlüde Vida'nın yanında genç stoper Serdar'a şans verecek. Tecrübeli teknik adamın hücum hattında Can Bozdoğan ile maça başlaması beklenirken, Oğuzhan ise ikinci yarıda şans bekleyecek. Josef de Souza ise bir kez daha orta alanın kilit ismi olacak.

2 YILDIZ KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton ile Josef de Souza bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: HARUN, SAKIB, BRUMA, DONK, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, EYSSERIC, VARGA, YUSUF, JORGENSEN

BEŞiKTAŞ: ERSİN, ROSİER, VİDA, SERDAR, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATİBA, CAN, LARİN, BATSHUAYİ (Fotomaç)

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