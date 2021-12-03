Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi