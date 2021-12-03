Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ